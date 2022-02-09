Зеленский встретился с главами МИД Чехии, Австрии и Словакии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился и ознакомил глав министерств иностранных дел Чехии Яна Липавского, Австрии Александра Шалленберга и Словацкой Республики Ивана Корчока с ситуацией безопасности и инициативами Украины по активизации Минского процесса и работы в Нормандском формате, сообщила пресс-служба главы государства.

"Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте", - сказал Зеленский в ходе встречи.

Он отметил важность укрепления оборонной поддержки Украины и поблагодарил министров за помощь стране.

"Благодарю каждого из вас, ваши страны за поддержку и конкретную помощь Украине", - сказал Зеленский.

Также глава украинского государства положительно отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия в Киеве дипломатов Чехии, Австрии и Словакии.

Зеленский отметил важность дальнейшего углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом и расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС, в частности с использованием возможностей обновления торговой части Соглашения об ассоциации.

В свою очередь, министры выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в украинском государстве невозможно добиться стабильности на континенте. Также они выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.

Как отмечается, визит состоялся по инициативе Чехии как страны, председательствующей в пределах Славковского формата, объединяющего эти три европейских государства.

Ранее в МИД Украины сообщали, что 7-8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит на Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.