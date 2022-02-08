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Киев отверг политическую подоплеку отмены встречи Зеленского и Бербок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Утверждения о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок 7 февраля не состоялась из-за разногласий, не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - написал Николенко во вторник в фейсбуке.

"Большое количество иностранных гостей сейчас посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно происходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который, кроме международной части, также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - пояснил Николенко.

Он напомнил, что во время визита в Киев Бербок 17 января президент Украины провел с ней продуктивную встречу. "По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству", - заявил Николенко.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи (Зеленского с Бербок) как какой-то политический сигнал".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой источник, что встречу Бербок с Зеленским отменили из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву. Кроме этого, по словам источника, близкого к правительству Украины, встреча не состоялась из-за того, что Бербок не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток 2" если РФ вторгнется на Украину.

Германия Украина

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