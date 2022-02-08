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Встречу главы МИД ФРГ и Зеленского отменили из-за разногласий по поводу поддержки Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, близкого к правительству Украины, встреча не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток 2" если Россия "вторгнется" на Украину.

Кроме того, добавил он, встреча была отменена из-за "отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера", - заявил собеседник телеканала.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.

"Она там (в Киеве - ИФ). Я послал ее туда. Она отправится на линию фронта, оценит ситуацию", - добавил он.

Шольц также сказал, что Германия работает с союзниками США, НАТО и ЕС над укреплением конкретных шагов, которые они предпримут совместно в случае "российского вторжения".

"Мы абсолютно активно работаем вместе, особенно с Соединенными Штатами, и с нашими союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, чтобы выяснить конкретные меры, конкретные шаги, которые мы предпримем, если произойдет военное вторжение на Украину. И в этом случае мы будем действовать абсолютно сообща. (...) И мы готовимся к этому. И это будет очень много санкций, которые сильно навредят России", - отметил Шольц.

Шольц находится с визитом в Вашингтоне. Для него это первый визит в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.

Украина Германия Владимир Зеленский Анналена Бербок

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