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Украина попросила Германию разблокировать поставку оружия другими странами

Украина попросила Германию разблокировать поставку оружия другими странами
Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставку оружия третьими странами. Об этом сообщил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы просили у правительства Германии прекратить блокировать поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР", - сказал он, добавив, что "Германия отказывает".

Германия, по его словам, также блокирует поставку на Украину оружия по линии NSPA – специального агентства, которое позволяет прозрачно приобретать оружие.

"Мы просим не блокировать возможность нам защищаться", - заявил Резников.

При этом, по его словам, информация о поставке на Украину 5 тыс. шлемов пока существует только на уровне заявлений. "Ни одного письменного ответа мы не получили", - сказал он.

В конце января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия собирается поставить Украине 5 тыс. защитных военных шлемов. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тыс. шлемов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что Германия не поставляет партнерам летального оружия, речь может идти только о защитном военном оборудовании.

Украина Германия

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