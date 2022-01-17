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Глава МИД Германии подтвердила отказ от поставок оружия Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Позиция Германии относительно поставок вооружения Украине остается неизменной, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. То, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", - сказала Бербок в понедельник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Что касается нашей исторической ответственности, я хотела бы сказать. Немецкий взнос в поддержку безопасности Украины является достаточно широким, многосторонним. В прошлом мы поддерживали Украину в плане лечения украинских военных в Германии. Мы помогли установить военный передвижной лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и наиболее эффективный рычаг для этого, для поддержки Украины", - заверила Бербок.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica в 2021 году заявил, что Берлин помешал поставкам Украине по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - сказал Зеленский.

Германия Украина

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