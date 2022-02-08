В ТКГ не смогли согласовать механизм контроля за нарушениями перемирия в Донбассе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Участникам подгруппы по безопасности Трёхсторонней Контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не удалось согласовать работу координационного механизма по контролю за соблюдением перемирия на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.

"Все наши попытки привести Украину к согласованию уточненного координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, полноценный запуск которого позволит значительно снизить напряженность на линии разграничения, разбились о деструктивную позицию украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы делегации ЛНР, распространенном по итогам состоявшейся во вторник видеоконференции подгруппы ТКГ по безопасности.

В нём отмечается, что в ходе переговоров "Украина в очередной раз продемонстрировала полное отсутствие желания и политической воли к достижению реальных и предметных договоренностей по предотвращению возможной эскалации на линии соприкосновения".