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Более трети обстрелов ЛНР зафиксировали у населенного пункта Золотое

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Более трети обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксированы в районе участка разведения сил и средств от линии соприкосновения у населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщает пресс-служба делегации ЛНР на минских переговорах.

"Горячей точкой по-прежнему остается участок разведения "Золотое", где зафиксировано 38% всех нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы делегации ЛНР, распространенном во вторник по итогам видеоконференции подгруппы ТКГ по безопасности.

В нём также отмечается, что в ходе видеоконференции координатор подгруппы от ОБСЕ Яшар-Халит Чевик сообщил о двукратном росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе за две недели, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

ЛНР ТКГ Донбасс

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