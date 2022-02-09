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Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока 2", заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока 2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока 2" как рычаг для давления на Россию.

Белый дом Джен Псаки Северный поток 2

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