Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока 2", заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока 2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока 2" как рычаг для давления на Россию.