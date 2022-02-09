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Сенатор США сообщил об обещании Шольца остановить СП 2 в случае "вторжения" РФ на Украину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток 2" не будет запущен, если произойдет эскалация ситуации на Украине, заявил во вторник лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

"Хорошая новость заключается в том, что он подтвердил то, что вчера сказал президент Джо Байден: если произойдет вторжение, "Северный поток 2" не будет продвигаться вперед", - сказал Макконнелл журналистам, его выступление транслировал телеканал C-span.

Между тем, в понедельник Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации на Украине.

"В том, что касается санкций, мы будем действовать согласованно", - заявил канцлер.

При этом Шольц не произнес названия газопровода.

Германия Олаф Шольц США Митч Макконнелл

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