Польша отправит Украине безвозмездную военную помощь

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совет министров Польши принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества, принадлежащего польской армии.

"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику. Это очередное решение Совета Министров о передаче техники Украине", - сообщает пресс-служба польского правительства во вторник.

Уточняется, что постановление предусматривает бесплатную передачу Украине дополнительной военной техники, решение о которой было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня резервов польской армии. "Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инспекция обеспечения Вооруженных сил Польши подготовит транспортировку военной техники в Украину, где уполномоченные представители польской армии передадут военную технику представителям ВСУ.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.