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Отряд десантных кораблей ВМФ РФ проследовал через Босфор в Черное море

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Три больших десантных корабля Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград" - проследовали через Босфор из Средиземного в Черное море, следует из данных стамбульских информационных сайтов, публикующих фотографии кораблей, прошедших через пролив.

При этом утверждается, что корабли идут в Севастополь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях". Первым переход через проливы Босфор и Дарданеллы совершил отряд БДК Балтфлота. "Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" (Северного флота) пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - отметили в оборонном ведомстве.

В РоссииБоевые корабли Северного флота вошли в Средиземное мореЧитать подробнее

4 февраля Минобороны России сообщило, что отряд БДК Северного и Балтийского флотов зашёл в сирийский порт Тартус в рамках учений. В Тартусе расположена база ВМФ России.

7 февраля пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что в Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Сообщалось, что в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав этого отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Они вышли в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

Босфор Черное море ВМФ РФ Средиземное море Минобороны РФ

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