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Еще один отряд больших десантных кораблей ВМФ РФ вошел в Черное море

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Три больших десантных корабля Северного флота - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" - в среду проследовали через Босфор из Средиземного в Черное море, следует из данных стамбульских информационных сайтов, публикующих фотографии кораблей, прошедших через пролив.

Накануне в Черное море также вошли три больших десантных корабля Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов совершают плановый переход из Средиземного в Черное море для участия в учениях.

В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину. Россия не раз отвергала планы по нападению на Украину.

ВМФ РФ Северный флот Черное море

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