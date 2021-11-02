В Молдавии заявили о возможности реструктуризации долга перед "Газпромом" после аудита

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" будет погашен или реструктуризирован после проведения аудита.

Такое заявление он сделал во вторник вечером на общественном телеканале Мoldova 1, комментируя подписанный в конце прошлой недели протокол с "Газпромом".

"Я не хочу спекулировать по поводу долга и размеров этого долга. В ходе переговоров назывались самые разные цифры, в СМИ также приводили разную сумму долга. Чаще всего, представители "Газпрома" называли сумму в 720 млн долларов, с учетом пени. Но мы не обсуждали сумму долга, так как есть разные мнения. В этом долге есть суммы еще с 1994 года, включены там какие-то расходы. Поэтому мы решили провести аудит, выяснить, как формировался этот долг. Мы рады, что "Газпром" согласился с этим предложением. (...) Заметьте, в протоколе не называется никакая сумма, она будет установлена в ходе аудита", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы, он сообщил, что аудит будет проводить международная компания, которую отберет правительство Молдавии. Ответственными за этот процесс являются министерство инфраструктуры и регионального развития и агентство государственной собственности.

"Мы должны торопиться, у нас нет много времени. За 4-5 месяцев мы должны получить результаты аудита. После этого будем решать - есть возможность погасить долг в течение пяти лет или же будем вести переговоры с "Газпромом" о реструктуризации долга", - отметил вице-премьер.

При этом он исключил возможность перевода задолженности в государственный долг Молдавии.

"Так вопрос не ставится, правительство на это не пойдет. Это коммерческий долг, который должен быть урегулирован между двумя компаниями -"Молдовагаз" и "Газпром", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопрос журналиста о долге Приднестровского региона, который составляет около 7,5 млрд долларов, он сказал, что этот вопрос не был предметом переговоров с "Газпромом".

"Эта проблема косвенно затрагивалась. Мы заявили, что отвечаем только за долги правого берега. И к этому больше не возвращались", - сказал Спыну.

Как сообщалось, с 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Прежний контракт истек 30 сентября.