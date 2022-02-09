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Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Королева Дании Маргрете 8 февраля получила положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба ее двора.

Ее величество самоизолировалась в своей резиденции Амалиенборг. Коронавирусная инфекция у нее протекает мягко.

Ее отъезд на отдых в Норвегию, запланированный на 9 февраля, отменен. В пресс-службе заверили, что королевский двор соблюдает рекомендации врачей.

Маргрете - правящая королева Дании. Ей 81 год. Она дочь короля Фредерикa IX, кузина короля Швеции Карла XVI Густава, дальний потомок императора Николая I. Муж королевы, его королевское высочество принц Хенрик Датский умер в 2018 году.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Дания Маргрете коронавирус Амалиенборг

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