Король Испании Филипп VI заразился COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI заразился коронавирусом COVID-19.

"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - приводят испанские СМИ заявление королевского двора.

В заявлении отмечается, что общее состояние короля хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.

Ранее в среду сообщалось, что коронавирусом заразилась королева Дании Маргрете.