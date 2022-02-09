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Король Испании Филипп VI заразился COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI заразился коронавирусом COVID-19.

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"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - приводят испанские СМИ заявление королевского двора.

В заявлении отмечается, что общее состояние короля хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.

Ранее в среду сообщалось, что коронавирусом заразилась королева Дании Маргрете.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Испания Филипп VI коронавирус

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