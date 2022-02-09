Король Испании Филипп VI заразился COVID-19
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI заразился коронавирусом COVID-19.
В РоссииИсточник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легкихЧитать подробнее
"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - приводят испанские СМИ заявление королевского двора.
В заявлении отмечается, что общее состояние короля хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.
Ранее в среду сообщалось, что коронавирусом заразилась королева Дании Маргрете.