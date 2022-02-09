На Украину из США прибыл очередной самолет с боеприпасами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Девятый по счету самолет доставил партию боеприпасов на Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Девятая "птица" от США и второй грузовой самолет с военной помощью для Вооруженных сил Украины от наших партнеров, который прибыл в "Борисполь" сегодня! В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов от США", - написал Резников в твиттере.

Министр также напомнил, что 8-9 февраля на Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании.

Ранее в феврале Минобороны Канады сообщило, что направило на Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами, которые обучат украинских военнослужащих работе с ним.