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Канада отправила на Украину самолет с военной помощью и инструкторами

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Канада отправила на Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами, которые обучат украинских военнослужащих работе с ним, сообщила пресс-служба канадского оборонного ведомства.

"Среди отправленного снаряжения средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения", - сказано в релизе на сайте Минобороны Канады.

В ведомстве добавили, что самолетом C-177 Globemaster, вылетевшим с базы Трентон, на Украину также прибудут канадские военнослужащие, которые "помогут в интеграции снаряжения" и научат украинских силовиков работать с ним.

"Эти военнослужащие останутся на Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков", - говорится в сообщении.

Во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили около 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники. Польша также намерена начать поставки грузов военного назначения на Украину на следующей неделе.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.

Канада Украина

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