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На Украину прибыли новые самолеты с военной помощью из США и Британии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр).

По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи на Украину, в том числе в Киев и Львов.

Поставка американского оружия Украине

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Украина США Великобритания

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