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Самолет с оружием прибыл на Украину из Канады

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну из Канады самолета с оружием.

"Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники", - написал Резников в твиттере.

Во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канадой принято решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму $6,1 млн и представлении 500 млн финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов (канадских, $6,1 млн - ИФ)", сказал премьер журналистам на пресс-конференции.

Трюдо подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

Канада Украина Алексей Резников

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