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Лондон заявил о невозможности запуска СП 2 в случае агрессии РФ против Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказала убеждение, что в случае вторжения России на Украину "Северный поток 2" запущен не будет.

"Если бы случилось вторжение России на Украину, украинцы стали бы бороться, это был бы длинный, затяжной конфликт. Союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей", - сказала Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны также четко дать понять, что "Северный поток 2 не заработает (в этом случае - ИФ)", - добавила она.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

Глава МИД Великобритании добавила, что приехала в Москву обсудить другие пути, которые могла бы выбрать Россия на этом направлении.

Лиз Трасс Великобритания МИД РФ Сергей Лавров Северный поток 2 Украина

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