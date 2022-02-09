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В Молдавии выделили $3,4 млн на компенсацию из-за роста тарифов на газ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии в среду выделило 60 млн леев ($3,4 млн) для выплаты компенсаций в связи с ростом тарифа на газ экономическим агентам.

Деньги пойдут на полную компенсацию роста цены первых 500 кубометров потребленного газа с января по март 2022 года. Экономические агенты будут оплачивать этот объем газа по прежнему тарифу 11,02 лея за кубометр газа, а все, что будет превышать 500 кубометров, будут оплачивать по действующему тарифу в 15,18 лея.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица сказала на заседании правительства, что решение о выплате компенсаций принято Чрезвычайной комиссией в энергетическом секторе Молдавии.

"В настоящее время правительство работает и над другим механизмом поддержки производителей товаров первой необходимости - хлеба, молока, подсолнечного масла, сахара и другой продовольственной продукции", - добавила она.

28 января стало известно, что Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) повысило тариф на газ для населения на 38% – с 11,01 лея до 15,18 лея за кубометр с учетом НДС.

Молдавия

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