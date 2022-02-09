Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти все большего количества канадских провинций отменяют часть ограничений против коронавируса COVID-19 на фоне протестов, сообщает в среду Associated Press.

Планы по отмене некоторых ограничений за последние дни озвучили власти Альберты, Саскачевана, Квебека и Острова Принца Эдуарда. В частности, в Альберте отказались от вакцинационных паспортов, которые раньше были необходимы для посещения общественных мест. В конце месяца в Альберте откажутся от защитных масок.

Отмена ограничений происходит на фоне протестов против мер по борьбе против COVID-19, проходящих в нескольких регионах страны. Протестующие заблокировали пограничный переход в деревне Куттс в Альберте, в настоящий момент там находятся около 50 грузовиков.

Кроме того, протестующие парализовали центр канадской столицы Оттавы в ходе протестов, которые начались в конце прошлого месяца. Основной движущей силой этих акций стали дальнобойщики, которые сначала требовали отмены антиковидных правил в их профессии, а затем – стали добиваться отмены мер по всей стране.

Также уже третий день длится блокада на мосту Амбассадор, в которой участвуют преимущественно люди на пикапах. Мост соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в штате Онтарио. Протестующие полностью перекрыли въезд в Канаду, движение в сторону США частично сохранилось. Именно через этот мост проходит 25% всей торговли между двумя странами.

Демонстранты протестуют против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывают правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными.