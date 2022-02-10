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Минобороны РФ сообщило о начале дежурства системы С-400 на учениях в Белоруссии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные поставили на дежурство на учениях в Брестской области Белоруссии систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф".

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"Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что система С-400, которую перебазировали их Хабаровского края на учения в Белоруссию, развернута на полигоне в Брестской области, граничащей с Польшей и Украиной.

На учения в Белоруссию Россия направила два дивизиона С-400.

10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные маневры "Союзная решимость - 2022". Они продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Россия отвергает планы нападения на соседнее государство.

Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. По официальным данным, система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Россия Белоруссия Союзная решимость

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