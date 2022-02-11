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Су-35с ВКС России перехватили самолет условного противника на учениях в Белоруссии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-35с отработали перехват воздушных целей в Белоруссии на учениях "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства", - сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, "приближающуюся к зоне ответственности условную воздушную цель, не отвечающую на запросы", обнаружили расчеты подразделений ПВО Восточного военного округа при дежурстве в единой региональной системе ПВО России и Белоруссии.

10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные маневры "Союзная решимость-2022". Они продлятся до 20 февраля.

Минобороны РФ сообщало о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию из России, помимо С-400, перебазированы дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Белоруссия Россия Союзная решимость-2022 Минобороны РФ

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