Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал опасной игрой заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен нести особую ответственность за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), в частности, в Южно-Китайском море.

"НАТО сама каждый раз определяет, где будет проходить та линия, на которой она будет выполнять свои оборонительные функции. Столтенберг уже многократно заявлял, что НАТО должна нести особую ответственность за обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, в Южно-Китайском море. Если назначит себе еще и эту линию обороны, вы тоже будете настаивать на том, что это право всех стран двигаться туда, куда захочет НАТО? Это опасная игра", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В ноябре 2021 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США прилагают усилия к тому, чтобы преодолеть препятствия, которые Китай создает на пути стремления Соединенных Штатов к расширению своего присутствия в ИТР.

"Очевидно, что они (Китай - ИФ) вложили много средств, особенно в воздушные и морские возможности, которые в значительной степени предназначены для того, чтобы попытаться помешать Соединенным Штатам получить доступ к определенным районам в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

7 февраля министр обороны Австралии Питер Даттон отметил, что Австралии и ее союзникам грозят трудности, если Китай, ранее получивший возможность укрепить военные позиции в Южно-Китайском море, не встретит противодействия. По его словам, США и их союзники ранее "молчаливо согласились" с действиями Пекина в акватории Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора нескольких стран. В результате, отмечает Даттон, Китай смог построить в регионе искусственные острова, развернуть военные базы на коралловых рифах и взять под контроль 20% этого моря.