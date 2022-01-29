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КНР предупредила США, что поощрение Тайваня к независимости грозит военным конфликтом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Между Китаем и Соединенными Штатами может возникнуть военный конфликт, если США будут поощрять тайваньские власти на провозглашение независимость острова, предупредил посол КНР в стране Цинь Ган.

"Позвольте мне подчеркнуть: тайваньский вопрос - самая большая проблема между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Цинь Ган в интервью американскому Национальному общественному радио (NPR).

"Если тайваньские власти с одобрения Соединенных Штатов продолжат идти по пути объявления независимости, это, скорее всего, приведет к тому, что Китай и Соединенные Штаты, две большие страны, будут втянуты в вооруженный конфликт", - предупредил он.

Пентагон в ответ на просьбу телеканала CNN прокомментировать это заявление китайского дипломата сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике "одного Китая", а также выполнению обязательств, вытекающих из американского Закона об отношениях с Тайванем.

Этот закон был принят в 1979 году после установления дипотношений США с Китаем, сменив существовавший до этого Китайско-американский договор о взаимной обороне, заключенный с Тайванем.

Закон об отношениях с Тайванем предусматривает обязательства США по вопросам обеспечения безопасности острова.

США Китай Тайвань

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