Австралия призвала союзников не уступать Китаю в Южно-Китайском море

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Австралии и ее союзникам грозят трудности, если Китай, ранее получивший возможность укрепить военные позиции в Южно-Китайском море, не встретит противодействия. Об этом заявил в понедельник в интервью газете The Sydney Morning Herald министр обороны Австралии Питер Даттон.

"Если мы продолжим двигаться по этой траектории, то я думаю, мы проиграем следующее десятилетие. И мое ощущение такое, что нам нужно лучше быть честными по этому поводу", - сказал министр.

По его словам, США и их союзники ранее "молчаливо согласились" с действиями Пекина в акватории Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора нескольких стран, в результате чего Китай смог построить в регионе искусственные острова, развернуть военные базы на коралловых рифах и взять под контроль 20% этого моря.

"Я полагаю, мы потеряли много времени, когда Китай получил заверения о (возможности - ИФ) действовать в Южно-Китайском море", - отметил Даттон.

В то же время он выразил уверенность в том, что Австралия до 2038 года получит ядерные подводные лодки, строительство которых предусмотрено трехсторонним партнерством в области безопасности AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии.

Газета поясняет, что эти заявления прозвучали перед прибытием в Австралию госсекретаря США Энтони Блинкена, который примет участие на этой неделе во встрече Quad – стратегического диалога Австралии, Индии, США и Японии по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

Между тем, The Sydney Morning Herald отмечает, что среди экспертов в области безопасности растут сомнения в наличии у Австралии вооруженных сил, достаточных для поддержания стабильности в регионе. При этом нехватка возможностей может возрастать в ближайшие годы на фоне сокращения населения и экономики Австралии в сравнении с соседними странами Азии.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.