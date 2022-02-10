СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет активную подготовку к войне, почти все части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом.

"Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".

Кроме того, идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, добавил он.

"Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", - отметил Нарышкин.

Также, по данным СВР, готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе "и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии".

По его словам, обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, "никаких планов "вторжения" не было и нет".

Нарышкин считает, что украинскую власть "активно подталкивают" к военной авантюре.

"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - заявил он.

Говоря о вводимых Западом ограничительных мерах в отношении России, Китая, Венесуэлы и ряда других стран, глава СВР отметил, что "используемое американскими властями и их союзниками "санкционное" давление, в их собственном понимании, на неугодные государства, государственных деятелей, бизнес-структуры нельзя трактовать иначе, как оружие геополитической борьбы".

"Эти так называемые санкции являются, по сути, актами экономической агрессии. Цель у них - добиться изменений в политике других государств к своей выгоде, нанести экономический ущерб, сдержать социально-экономическое развитие. "Под шумок" можно выстроить конкурентные преимущества для "своих" экономик и экономических субъектов", - заявил он.

Директор СВР добавил, что российские "ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств". "Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - заявил Нарышкин.