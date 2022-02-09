В ДНР заявили о переброске украинских танков к линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона перебрасывает танки к линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На Донецком направлении, менее чем в 15 км от наших позиций, разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков", - заявил Басурин журналистам в среду.

По его словам, в районе поселка Новотроицкое отмечена передислокация танковой роты 53 механизированной бригады ВСУ, а на северо-западной окраине города Авдеевка размещены два танковых взвода украинских военных.

Басурин добавил, что "такая же ситуация сложилась на Горловском направлении".

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) представитель Народной милиции ДНР заявил, что Вооруженные силы самопровозглашенной республики дадут ответ в случае, если украинские военные начнут наступление, перейдут линию соприкосновения и это приведет к массовой гибели граждан.

"Красной линией" для нас станет, в первую очередь, массовая гибель гражданского населения. Второе - это, если противник начнет движение в нашу сторону и пересечет линию соприкосновения. Это те две вещи, когда мы смотреть больше не сможем, мы будем обязаны отвечать, чтобы не допустить противника на территорию нашей республики", - сказал Басурин.

По его словам, Вооруженные силы Украины наращивают группировку в Донбассе. "Идет укрупнение группировки противника по отношению к народным республикам", - сказал Басурин.

По словам представителя народной милиции ДНР, "несмотря на запрет на присутствие иностранных военных инструкторов на линии соприкосновения в Донбассе, они там есть". Помимо инструкторов, на украинской стороне находятся наемники. "Больше меня волнуют даже не инструкторы, а наемники, которые все в большем количестве стали здесь появляться", - отметил Басурин.