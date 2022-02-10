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Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из трансляции компании-оператора запуска Arianespace.

Ракета "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" была запущена в 21:09 по московскому времени в четверг со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Предыдущий запуск прошел 27 декабря с космодрома Байконур - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 394 единиц.

7 февраля в компании "Главкосмос" сообщили, что запуски 2022 года по программе OneWeb позволят британской компании приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году по программе OneWeb ракетами "Союз" планируется осуществить шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщал в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения. "Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Союз-СТ-Б. OneWeb Куру

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