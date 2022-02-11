Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщили в "Роскосмосе".

"Все 34 космических аппарата OneWeb выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграме.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 428 единиц.

Ракета стартовала накануне в 21:09 мск со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.