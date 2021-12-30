Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат Саакашвили подтвердил, что его клиента перевезли в Руставскую тюрьму

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из военного госпиталя в Гори в неизвестном направлении, написал в соцсетях адвокат политика Ника Гварамия.

Позже адвокат сказал, что находится у Руставской тюрьмы и желает встретиться со своим клиентом.

"Я должен встретиться с Михаилом Саакашвили и убедиться, что он жив", написал Гварамия в соцсетях.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Ника Гварамия

Новости

Девушка экс-президента Грузии заявила, что политика перевезли в тюрьму в Рустави

Девушка экс-президента Грузии заявила, что политика перевезли в тюрьму в Рустави

На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину
Итоги года: 2021

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг
Пандемия коронавируса

Во Франции COVID-19 за сутки заразились 208 тыс. человек

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });