Адвокат Саакашвили подтвердил, что его клиента перевезли в Руставскую тюрьму

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из военного госпиталя в Гори в неизвестном направлении, написал в соцсетях адвокат политика Ника Гварамия.

Позже адвокат сказал, что находится у Руставской тюрьмы и желает встретиться со своим клиентом.

"Я должен встретиться с Михаилом Саакашвили и убедиться, что он жив", написал Гварамия в соцсетях.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.