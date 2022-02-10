Опрос CNN показал, что 58% американцев не одобряют работу Байдена на посту президента США

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Почти 60% американцев не одобряют качество работы Джо Байдена на посту президента США, в декабре прошлого года этот показатель составлял 51%, сообщает в четверг CNN со ссылкой на собственный опрос.

По его данным, 41% респондентов высказались положительно относительно деятельности Байдена на его посту, тогда как 58% придерживаются противоположной позиции. При этом отмечается, что в декабрьском опросе в поддержку решений Байдена на посту президента высказывались 49% респондентов.

Среди тех, кто симпатизирует Республиканской партии, в поддержку Байдена высказались 9% американцев, а среди поддерживающих Демократическую партию - 83%.

Кроме того, опрос показал, что у Байдена больше ярых противников, чем сторонников: 41% опрошенных решительно не одобряет его деятельность, в то время как 15% - решительно поддерживают президента.

Авторы опроса попросили тех, кто высказался отрицательно о работе Байдена, назвать хотя бы одно принятое им решение, которое они могли бы одобрить. Около 56% заявили, что им нечего сказать в ответ на этот вопрос. При этом среди тех, кто одобряет деятельность Байдена, всего 26% не смогли сказать ничего отрицательного о его решениях на посту президента.

В целом американцы (57% против 41%) заявили, что первый год Байдена на посту президента США оказался скорее неудачным, чем успешным.

Опрос проводился с 10 января по 6 февраля среди 1527 совершеннолетних американцев.