Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

В топ-10 российского списка не попали Дмитрий Медведев и Александр Беглов

Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон - по итогам 2021 года он получил 4 млн 009 402 ссылки в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Кроме Путина миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден - у него 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ и первое место в иностранной части рейтинга СКАН-2021.

В первую "пятерку" ежегодного рейтинга помимо президента РФ вошли пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (612 333 ссылки и второе место), премьер РФ Михаил Мишустин (597 950 ссылок, третье место), осужденный оппозиционер Алексей Навальный (578 607 упоминаний, четвертое место), мэр Москвы Сергей Собянин (551 750 упоминаний, пятое место).

Согласно статистике СКАН, по сравнению с итогами 2020 года состав "пятерки" не изменился.

Шестую позицию рейтинга занял глава МИД РФ Сергей Лавров, у него 365 183 ссылки. На седьмом месте - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (290 тыс. 596), на восьмом - вице-премьер Татьяна Голикова (247 563). Девятую строчку заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (241 055), замкнул российский топ-10 министр обороны Сергей Шойгу (232 918 ссылок).

Покинули российский топ-10 по итогам 2021 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В "пятерку" иностранной части рейтинга помимо Байдена вошли украинский президент Владимир Зеленский с 850 595 ссылками (второе место), его белорусский коллега Александр Лукашенко (685 953 ссылки, третье место), экс-президент США Дональд Трамп (477 354 упоминания, четвертое место) и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196 упоминаний, пятое место).

Госсекретарь США Энтони Блинкен показал шестой результат (194 868 ссылок). На седьмом месте оказался новичок топ-10 рейтингов СКАН основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск, на него ссылались в СМИ 193 883 раза.

Восьмую строчку рейтинга самых упоминаемых зарубежных персон занял премьер-министр Армении Никол Пашинян (163 613 ссылок), девятую - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (155 660 ссылок), десятую - лидер Франции Эммануэль Макрон (134 607).

Не вошли в иностранную "десятку" по итогам 2021 года бывший госсекретарь США Майк Помпео (шестое место в 2020 году) и глава Азербайджана Ильхам Алиев (восьмое место в 2020 году).