Рынок акций РФ днем ускорил падение на фоне подъема ставки Банком России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу ускорил снижение под давлением общемировых распродаж на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом США из-за нарастающей инфляции, а также на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт; индексы МосБиржи и РТС растеряли большую часть недельного роста.

К 13:35 индекс МосБиржи упал до 3521,62 пункта (-3,7%), индекс РТС - до 1477,39 пункта (-4,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7%.

Доллар подрос до 75,1 рубля (+0,09 рубля).

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 9,5% годовых. Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5-6%, а сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП остался неизменным.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 года с 7,3-8,3% до 9-11%, регулятор ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в середине 2023 года. ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2-3%, понизил в 2023 году с 2-3% до 1,5%-2,5%.

Подешевели расписки TCS Group (-7%), акции "Аэрофлота" (-4,9%), расписки OZON (-4,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (-4,6%), "Роснефти" (-4,5%), "Яндекса" (-4,5%), Сбербанка (-4,1% и -2,7% "префы"), "РусГидро" (-4,1%), "ЛУКОЙЛа" (-4%), "Норникеля" (-4%), ПАО "Полюс" (-3,8%), "Татнефти" (-3,5%), "Магнита" (-3,4%), "Газпрома" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "МТС" (-3,1%), АФК "Система" (-3,1%), Polymetal (-3,1%), "Интер РАО" (-2,7%), "НЛМК" (-2,5%), "Северстали" (-2,4%), ВТБ (-2,4%), "ММК" (-2,3%), Московской биржи (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), UC Rusal (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,4%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в IV квартале 2021 года снизилась в 1,7 раза год к году и по сравнению с предыдущим кварталом, до 187 млрд руб., следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 201 млрд руб. В то же время чистая прибыль "Роснефти" за весь 2021 год достигла рекордного значения в истории компании - 883 млрд руб., увеличившись более чем в 6 раз к уровню 2020 года.

Оценки экспертов

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волш, инвесторы на рынке акций РФ в пятницу фиксируют прибыль накануне выходных на фоне давления на развивающихся рынках в связи с перспективами ужесточения монетарной политики мировыми центробанками и роста стоимости заимствований после того, как инфляция в США в январе побила 40-месячный максимум. Сейчас рынок начал закладывать в свои прогнозы повышение ставки ФРС на 50 б.п. в марте.

Геополитический риск на российском рынке при этом сохраняется - на этой неделе практически не удалось продвинуться в направлении деэскалации конфликта между Россией, Украиной и НАТО, хотя диалог продолжается одновременно на нескольких направлениях - как между представителями высшей власти, так и на дипломатическом уровне.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов также отмечает, что снижение рынка акций РФ в пятницу было ожидаемым, учитывая падение внешних площадок на американской статистике по инфляции.

Текущее снижение российского фондового рынка пока не выглядит катастрофическим, в перспективе есть шансы на появление процессов раскорреляции российского фондового рынка с мировыми тенденциями, как минимум на какое-то время.

Если рынки закладывают в свои модели резкое повышение ставки ФРС, то на биржах США еще есть место для нисходящего тренда. Однако у ФРС США нет задачи "сложить" рынок ценных бумаг в четыре раза, властям не нужен обвал на Уолл-Стрит. Тем более при том низком рейтинге президента США Джо Байдена, который "рисуют" ведущие американские СМИ (почти 60% американцев не одобряют качество работы Байдена, тогда как еще в декабре этот показатель составлял 51%, согласно рейтингу CNN). К тому же не стоит забывать, что в Америке в этом году будут промежуточные выборы.

У американского рынка еще есть шансы показать движение S&P 500 к области 4300-4350 пунктов. Текущую неделю американский фондовый рынок может закрыть снижением, что будет неудивительным, однако далее можно делать ставку на разворот американского фондового рынка в течение следующей недели, полагает Блинов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, высокий уровень инфляции подтолкнет Федрезерв к более скорому повышению базовой процентной ставки, что позитивно для доллара. По данным CME Group, 54% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов - до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков.

Кроме того, рынки обеспокоены ситуацией с китайским сектором недвижимости после того, как застройщик Evergrande оказался на грани дефолта, отмечает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в США признаков замедления инфляции не наблюдается, финансовые власти должны отреагировать на этот вызов и ужесточить монетарную политику. Для рынка акций это явный негатив. Президент ФРБ Сент-Луиса Баллард заявил, что будет доволен, если ФРС повысит ставки к июлю на 1 процентный пункт. Он также напомнил, что ставку можно повышать и между заседаниями ФРС.

Повышение ставки ЦБ РФ на 100 б.п. уже заложено в курс ОФЗ и рубля. Чтобы удержать годовую инфляцию в рамках прогноза 4-4,5%, регулятор должен действовать радикально. Судьба же рубля во многом зависит от того, как быстро ЦБ РФ возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Сейчас очень высокие цены на нефть и значительный приток валюты, причем геополитические риски несколько уменьшились. Поводов откладывать возобновление покупок у Банка России нет.

На фондовых рынках пока никакой паники нет, но до даты ближайшего заседания ФРС США 16 марта повышенная волатильность площадок гарантирована, считает Верников.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-2,1% на статистике по ускорению инфляции.

Потребительские цены в США в январе выросли на 7,5% в годовом выражении (рекорд с февраля 1982 года) при прогнозах роста на 7,3%. После выхода этих данных инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в марте, отмечает MarketWatch.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в четверг превысила отметку 2% годовых впервые с августа 2019 года (в пятницу доходность UST скорректировалась до 1,998% годовых).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства, австралийский ASX Australia просел на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены отскочили вверх. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:35 по московскому времени составила $91,67 за баррель (+0,3% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $90,25 за баррель (+0,4% и +0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

Спрос на нефть в 2021 году вырос на 5,6 млн баррелей в сутки, а в 2022 году увеличится на 3,2 млн б/с, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Перспективы снятия нефтяных санкций с Ирана усилились, поскольку переговоры о возобновлении СВПД, похоже, приближаются к соглашению, сообщается в отчете МЭА. Страна к 2023 году может производить дополнительно 1,3 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-7%), ПАО "Мультисистема" (-6,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,8%), "Трубной металлургической компании" (-4,3%), "префы" "Башнефти" (-4,2%), акции "Селигдара" (-3,9%), "Группы ЛСР" (-3,9%), "Мечела" (-3,9% и -3,7% "префы").

Подорожали бумаги "Ижстали" (+10% и +10,5% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8,9%), "префы" "Квадры" (+7%), бумаги ПАО "Диод" (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 83,42 млрд рублей (из них 26,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").