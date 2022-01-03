Запуск британских спутников OneWeb с Байконура перенесли с января на март

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb будет запущена с космодрома Байконур 5 марта, а не в январе, сообщили в "Роскосмосе".

"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года. Запуск перенесен с января текущего года по требованию заказчика", - заявили в "Роскосмосе".

Там отметили, что разгонный блок "Фрегат" уже находится на Байконуре, его подготовка к запуску возобновится 26 января.

"Доставка космических аппаратов OneWeb с завода-изготовителя запланирована на 10 февраля", - сказали в госкорпорации.

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" (в составе "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сообщил, что по планам в 2022 году будет осуществлено семь запусков космических аппаратов OneWeb, при этом один пуск ожидается из Гвианского космического центра, а остальные шесть – с космодрома Байконур.

"За 2021 год госкорпорация "Роскосмос" провела восемь пусковых кампаний по программе OneWeb с двух российских космодромов. Пять пусков (25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября) было выполнено с нового космодрома Восточный в Амурской области и три пуска (22 августа, 14 сентября и 27 декабря) с Байконура. В общей сложности за год российские средства выведения доставили на околоземную орбиту 284 спутника компании OneWeb", - сказали в "Роскосмосе".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Состоявшийся 27 декабря запуск довел количество спутников OneWeb на орбите Земли до 394.

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.