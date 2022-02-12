Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:50Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 406 050 003+2 790 478

Артиллеристы нанесли ракетные удары по позициям "боевиков" на учениях "Союзная решимость"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Артиллеристы Восточного военного округа и белорусских вооруженных сил, действуя в составе сводных дивизионов, нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием на учениях "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило в субботу Минобороны России.

"В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Также артиллеристы отработали задачи по смене огневых позиций.

"Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов", - подчеркивает российское военное ведомство.

Россия Белоруссия Союзная решимость-2022 Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ
Пандемия коронавируса

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

В ДНР сочли, что работа СММ ОБСЕ будет парализована в случае отзыва США своих наблюдателей

В НАТО выступили за продолжение диалога с Россией

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });