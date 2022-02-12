Артиллеристы нанесли ракетные удары по позициям "боевиков" на учениях "Союзная решимость"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Артиллеристы Восточного военного округа и белорусских вооруженных сил, действуя в составе сводных дивизионов, нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием на учениях "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило в субботу Минобороны России.

"В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Также артиллеристы отработали задачи по смене огневых позиций.

"Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов", - подчеркивает российское военное ведомство.