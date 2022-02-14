"Молдовагаз" объявил, что полностью рассчитался с "Газпромом" за январь

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январь, сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан в своем телеграмм-канале в понедельник.

"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за январские поставки газа. До 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику $51,1 млн за 50% текущего потребления", - отметил Чебан.

Он также обратился "с коллегиальной просьбой" к руководителям молдавских предприятий провести оплату за потребленный в январе природный газ не позднее 15 февраля.

Глава "Молдовагаза" признал, что вся промышленность Молдавии "оказалась в непростом положении" - рост цен на энергоресурсы создает "выраженные сложности в нормальной работе предприятий, включая их бюджетно-экономические процессы и функционирование отлаженных логистических цепочек, что уже сказалось на удорожании себестоимости производимых товаров и оказываемых услуг, неизбежно приведет к росту цен и, как следствие, уровня инфляции".

По его словам, "речь идет не только о функциональности газовой отрасли Молдавии, и на кону не просто жизнеспособность промышленности страны в целом - ставки намного выше".

Как сообщалось ранее, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, чтобы в срок сделать авансовые платежи. Для срочного вмешательства правительства парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения. Он действует до 20 марта.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, в январе - $646, в феврале - $564 за 1000 куб. метров. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом, с 1 января, еще на 40%.