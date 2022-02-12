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НАТО наращивает в Прибалтике силы миссии воздушного патрулирования

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - НАТО направило самолеты ВВС США Boeing F-15 и королевских ВВС Дании F-16 в Эстонию и Литву соответственно для укрепления своих сил Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщило издание Aviation News.

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Эта мера, как утверждается в сообщении, вызвана "растущей обеспокоенностью" по поводу эскалации ситуации вокруг Украины. Американские F-15 приземлились на эстонской авиабазе Эмари, а датские F-16 - на авиабазе в литовском Шяуляе, "для укрепления сил, уже развернутых в рамках давно созданной миссии НАТО по охране воздушного пространства".

Датские F-16, будут работать вместе с четырьмя польскими F-16, развернутыми в Шяуляе 1 декабря 2021 года для обеспечения воздушного патрулирования в Балтии, американские F-15 будут взаимодействовать с нынешним отрядом из четырех бельгийских F-16 в Эмари, пишет Aviation News.

Миссия осуществляется с 2004 года в соответствии с программой НАТО по защите воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы, Эстонии.

НАТО ВВС США Литва Эстония

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