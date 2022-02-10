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В Польшу прибыл шестой за день самолет с группой американских десантников

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шестой за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в четверг прибыл в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тысяча американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в четверг в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились уже пять военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

По имеющимся данным, с начала недели туда совершили рейсы не менее 17 американских военно-транспортных самолетов, каждый из которых мог доставить более ста американских военнослужащих.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в минувшее воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которого входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать в Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около трех тысяч американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Еще примерно две тысячи военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тысяч военнослужащих.

"Эти 8,5 тысяч солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби.

Ранее США направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles. Командование ВВС США в Европе заявило, что это было сделано "для усиления коллективной обороны НАТО".

Отмечается, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

Польша США

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