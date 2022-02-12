Германия перенесет консульство из Днепра во Львов и сократит штат посольства в Киеве

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германия усиливает меры по обеспечению безопасности своих сотрудников на Украине, заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в субботу, 12 февраля.

"Я решила усилить уже принятые меры по предотвращению кризиса. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - рассказала Бербок, ее высказывания приводит пресс-служба МИД Германии в твиттере.

Министр указала, что посольство в Киеве продолжит работу, однако дипломатический персонал посольства будет сокращен. Кроме того, Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, будет временно перенесено во Львов.

Гражданам Германии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Уже находящихся в стране граждан ФРГ просят рассмотреть вопрос о выезде из страны.