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Россия оптимизирует штат ряда своих загранучреждений на Украине

Однако посольства и консульства РФ на Украине продолжат работу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия решила оптимизировать штаты своих загранучреждений на Украине при сохранении основных функций посольства и консульств.

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

Посольство России в Киеве проводит оптимизацию штатного расписания, продолжает работу в обычном режиме, подтвердил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.

Захарова напомнила о слухах о якобы осуществлённой "эвакуации" российских дипломатов, которые появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул. Тогда, по ее словам, "несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек". "Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль", - отметила официальный представитель МИД.

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - говорится в ответе Захаровой.

Украина Россия МИД РФ

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