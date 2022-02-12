Британский министр обороны считает вероятным и вторжение РФ на Украину, и деэскалацию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает вторжение России на Украину вероятным сценарием, но не исключает и движения в сторону деэскалации, пишет The Times.

Как отмечается в статье газеты, по мнению министра, такое вторжение "весьма вероятно". Уоллес заявил вслед за США, что у РФ достаточно сил близ Украины, чтобы при желании "в любой момент начать наступление".

Министр при этом допустил, что Россия в итоге отведет свои танки, "и мы все сможем расслабиться", но оговорился, что Запад настроен тревожно.

Кроме того, Уоллес вслед за администрацией США сказал, что по мнению Лондона, "Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, однако ситуация выглядит не лучшим образом".

Министр обороны Великобритании выразил мнение, что России не стоит надеяться на поддержку Китая, так как "война в Европе будет не в интересах Пекина".

Ранее ряд стран рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Украину из соображений безопасности.

Накануне советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия, если примет такое решение, может напасть на Украину до завершения Олимпиады в Пекине. При этом Салливан утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не приняли решение о том, как поступить с Украиной".

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают истерию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, и Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные в СМИ.

В пятницу в Москве состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой военного ведомства Британии Беном Уоллесом. После переговоров Уоллес сказал на пресс-конференции, что получил от российских коллег заверения в том, что РФ не планирует нападать на Украину. Он заявил о необходимости поддерживать каналы связи с Россией, в том числе между военными.