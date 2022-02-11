Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Бен Уоллес Фото: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания поставляет на Украину исключительно оборонительное вооружение в ограниченном количестве, утверждает глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Вооружения, которые мы предоставили украинцам, – это оборонительные тактические вооружения, не стратегические, они малой дальности, они созданы для защиты", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

По словам министра, "ни в коей мере эти вооружения не могут угрожать соседнему государству до тех пор, пока это государство не вторгнется в страну".

Кроме того, добавил Уоллес, речь идет об "ограниченном числе" таких вооружений.

О военных инструкторах

Уоллес добавил, что британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию.

"Мы отправили военнослужащих, чтобы тренировать их (украинских военных - ИФ), и когда тренинг закончится, эти военные вернутся в Великобританию", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"Это произойдет довольно скоро", - добавил он. Уоллес подчеркнул, что британские военнослужащих находились на территории Украины только по этой причине – для обучения украинских военных.

Глава Минобороны Великобритании назвал конструктивными переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

К вопросу о НАТО

Уоллес отметил, что подчеркнул на переговорах, что НАТО настаивает на праве всех государств выбирать союзников.

На переговорах также обсуждались темы улучшения двусторонних отношений и меры по укреплению доверия, чтобы развеять сомнения о том, что НАТО - "нечто большее, чем оборонительный альянс", добавил министр обороны.

Он сообщил также, что детально обсудил с российскими коллегами проект соглашения о гарантиях безопасности, предложенного Россией НАТО, "обратились к ряду его пунктов".

Впечатления от встречи

"Это была конструктивная и откровенная дискуссия, я благодарен за то, что господин Шойгу согласился со мной встретиться для обсуждения ряда вопросов, включая продолжающуюся напряженность вокруг Украины и на границе", - сказал Уоллес на брифинге в Москве в пятницу.

"Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России", - сказал Уоллес.

"Иметь линию коммуникации гораздо лучше, чем нулевой процент", - сказал он.

Уоллес заявил, что рассчитывает на продолжение диалога с Шойгу, а также на то, что взаимодействие будет между генеральными штабами Британии и России. Он отметил, что у Лондона есть "текущие вопросы" с российским правительством. В частности, он назвал инцидент с отправлением в Солсбери, который "должен быть решен".

"Однако это первая встреча министра обороны Соединенного Королевства с министром Шойгу с 2014 года. Я думаю, это начало этого процесса – понять озабоченности друг друга", - сказал Уоллес.