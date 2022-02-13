США объяснили публикацию разведданных по Украине желанием "остановить войну"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что США делают публичными данные разведки по ситуации с РФ и Украиной с целью не дать начаться войне.

"Мы обнародуем эту разведывательную информацию не для того, чтобы начать войну, как происходило в прошлом. Мы обнародуем эту разведывательную информацию, чтобы остановить войну", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Он считает, что такой подход в результате заслуживает более высокого уровня доверия.

При этом он не смог назвать дату "вторжения" РФ на Украину. "Мы не можем точно предсказать день, но мы какое-то время говорили, что мы находимся в том временном интервале, когда вторжение, масштабные военные действия Россия на Украине могут теперь начаться в любой день", - сказал он.

По утверждению Салливана, речь может идти и о наступающей неделе - до завершения Олимпиады в Пекине. В то же время он отметил, что по мнению США, Россия все еще может выбрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

Салливан также вновь призвал американцев покинуть Украину, поскольку в случае вторжения РФ их "военной эвакуации" не будет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой".