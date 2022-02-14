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Лукашенко анонсировал свою встречу с Путиным в ближайшее время

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко заявил в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает госагентство БелТА в понедельник.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", - сообщил белорусский президент.

Он также объяснил цель проводимого совместно с Россией учения.

"До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - сказал Лукашенко.

Учения РФ и Белоруссии

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

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