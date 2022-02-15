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Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин "готов к переговорам" по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу CNN.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Путину, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США готова к продолжению переговоров с РФ по спорным вопросам.

"Мы готовы к дипломатии. Двери на переговоры открыты", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о готовности продолжать диалог.

В последние месяцы отношения России и Запада стали напряженными в связи с ситуацией вокруг Украины. Россию обвиняют в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании войск к границе с Украиной. На этом фоне НАТО начал отправлять дополнительные силы в Восточную Европу.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина

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