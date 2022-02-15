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Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

По мнению президента, вторжение России на Украину по-прежнему возможно, у границ остаются 150 тысяч военных РФ

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины
Президент США Джо Байден во время обращения к американцам
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден приветствовал заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Штатам еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации. Об этом американский лидер заявил во вторник в обращении к согражданам.

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"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые подразделения покидают позиции возле Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не проверили, что российские военные подразделения возвращаются в постоянные места базирования", - сказал он.

Байден отметил, что возле границ с Украиной на территории РФ и Белоруссии остается более 150 тыс. военных, и вторжение России на Украину остается "действительно возможным". В связи с этим, пояснил он, США рекомендовали американцам покинуть Украину и решили временно перевести посольство из Киева во Львов.

Также президент США высказался за продолжение дипломатического пути.

"Вчера российское правительство публично предложило продолжить путь дипломатии. Я согласен с этим. Нам следует дать дипломатии все шансы для того, чтобы добиться успеха (в урегулировании ситуации - ИФ)", - заявил Байден.

При этом он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий, и пакет санкций на случай российского вторжения на Украину уже готов, хотя эти меры могут отрицательно повлиять и на американский энергетический рынок. Также Байден вновь пообещал, что в случае агрессии РФ Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

"США, наши партнеры и союзники в мире уже готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, которые мы не задействовали в 2014 году, мы окажем мощное давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности - эти меры готовы на случай и если Россия начнет движение", - сказал президент США.

По его словам, Соединенные Штаты не будут направлять военных для боевых действий на Украину, однако Вашингтон "решительно ответит" в случае нападения на американцев на Украине.

"И учтите: США будут всеми силами защищать каждый сантиметр территории НАТО", - предупредил Байден.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные завершают часть учений, но некоторые маневры, в том числе российско-белорусские учения "Союзная решимость", продолжаются. 15 февраля в Минобороны РФ объявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений.

Также 14 февраля Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр заявил, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по беспокоящим Москву ключевым вопросам безопасности, но выразил мнение, что шанс на достижение договоренностей есть, и предложил "продолжать и наращивать" переговоры. Путин ответил Лаврову: "Хорошо".

США Россия Украина Джо Байден

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