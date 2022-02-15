МИД Японии не исключил санкций в отношении РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Япония выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вкруг Украины, но может применить санкции против России в случае эскалации ситуации, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Япония, прежде всего, решительно настроена на урегулирование ситуации путем дипломатического диалога", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

В то же время, он подчеркнул, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Япония предпримет соответствующие шаги, включая возможные санкции.

Дипломат добавил, что в такой ситуации японское правительство будет действовать "в координации с G7 и международным сообществом".