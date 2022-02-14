МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины, сообщает NHK.

Согласно телеканалу, МИД Японии отзывает всех сотрудников своего посольства на Украине, кроме нескольких, из-за растущей напряженности.

Министерство сообщило, что посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся на Украине граждан Японии немедленно покинуть страну.

Министерство отмечает, что другие страны также приняли решения о приостановке или сокращении деятельности своих посольств на Украине.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация президента США готовится отозвать всех американских служащих из Киева в течение следующих 24-48 часов.